2019-08-06T14:25:53+03:00
Общество

На Урале женщина получит от коммунальщиков 180 тысяч за неисправную ливневку

У жительницы Первоуральска затопило квартиру
Алина СУРИНА
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Сильнее всего пострадала внутренняя отделкаСильнее всего пострадала внутренняя отделкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коммунальщиков обязали выплатить собственнице жилья 179 428 рублей за ненадлежащее обслуживание дома. Ранее они допустили потоп в жилье жительницы Первоуральска.

Он произошел из-за перемерзания ливневой канализации в межчердачном помещении. Сильнее всего пострадала внутренняя отделка помещения. Согласно заключению эксперта, стоимость материального ущерба составила 87 619 рублей. Кроме того услуга специалиста по оценке обошлась женщине еще в 8 тысяч рублей.

Также женщина попросила взыскать с ответчика 15 тысяч за слив воды с натяжного потолка, 10 тысяч рублей за компенсацию морального вреда, 25 тысяч рублей на оплату услуг представителя и штраф 50 % из-за неисполнения требований суда.

- Управление многоквартирным домом, в котором расположена квартира Ирины, осуществляет Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас» (ПМУП ПЖКУ «Динас»). Именно к нему Ирина Б. подала в Первоуральский городской суд иск о защите прав потребителя, возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, судебных расходов, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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