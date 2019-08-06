«Это особое чувство и особое время»: екатеринбургский спортсмен стал лицом ЧМ по боксу

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-06T14:27:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловский боксер и выпускник УрФУ Егор Мехонцев стал лицом чемпионата мира по боксу в 2019 году. Вместе с ним турнир представят еще два известных спортсмена - уроженец Омска Алексей Тищенко и Олег Саитов из Новокуйбышевска.

- Я очень рад, что подобное мероприятие будет проходить у меня дома и в наш город съедутся сильнейшие боксеры планеты, - передает слова Мехонцева пресс-служба УрФУ. - Сам я трижды в жизни был частью такого грандиозного события, как чемпионат мира. И мне посчастливилось быть чемпионом: я стал самым лучшим боксером планеты 10 лет назад. Это было особое чувство и особое время.

Напомним, что 20-й чемпионат мира по боксу среди мужчин состоится в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. На ринг выйдут 450 спортсменов представляющих 90 стран мира. Восемь из них получат титул чемпиона мира в олимпийских весовых категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU