Пошли шестые сутки: уральские спасатели ищут пропавших на реке мужчину и ребенка

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-06T10:55:47+03:00

За вчерашний день они прошли 130 километров, но так ничего и не обнаружили

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Спасатели продолжают поисковые работы на реке Лозьве в Ивдельском районе. За сутки уровень воды снизился еще на 4 сантиметра – это позволило спасателям обследовать прибрежную зону реки, сообщает obltv.ru.

- За вчерашний день спасатели прошли по воде 130 километров, пропавших мужчину и ребенка пока не обнаружили, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Сейчас на поисках работают 12 единиц спецтехники и 38 человек. Из них: спасатели, местные жители и волонтеры, представители СК, полиции и администрации Ивделя.

ИСТОЧНИК KP.RU