2019-08-06T14:31:32+03:00
Общество

Скончалась от полученных травм: на Урале нашли тело жестоко избитой женщины

Подозреваемый был найден почти сразу же, но признавать вину отказался
Мария Трапезникова
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Подозреваемого нашли почти сразу же, однако признавать свою вину он отказалсяПодозреваемого нашли почти сразу же, однако признавать свою вину он отказалсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхнем Тагиле утром 4 августа в одной из квартир по улице Маяковского обнаружили тело 36-летней местной жительницы. После экспертизы выяснилось, что она была сильно избита и скончалась от причиненных травм.

- Подозреваемым оказался неработающий местный 33-летний житель. Он был задержан по горячим следам оперативниками пункта полиции № 10 межмуниципального отделения МВД РФ «Кировградское», - расскзаал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

- Несмотря на то, что обвиняемый не признает свою причастность к преступлению, следователем выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области. - Так, установлен и допрошен непосредственный очевидец избиения. Назначается комплекс экспертиз, в том числе в ходе расследования будет проведена судебная психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого.

Сейчас устанавливается мотив преступления. Расследование продолжается. За преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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