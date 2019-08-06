Скончалась от полученных травм: на Урале нашли тело жестоко избитой женщины

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-06T14:31:32+03:00

Подозреваемого нашли почти сразу же, однако признавать свою вину он отказался Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подозреваемый был найден почти сразу же, но признавать вину отказался

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В Верхнем Тагиле утром 4 августа в одной из квартир по улице Маяковского обнаружили тело 36-летней местной жительницы. После экспертизы выяснилось, что она была сильно избита и скончалась от причиненных травм.

- Подозреваемым оказался неработающий местный 33-летний житель. Он был задержан по горячим следам оперативниками пункта полиции № 10 межмуниципального отделения МВД РФ «Кировградское», - расскзаал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

- Несмотря на то, что обвиняемый не признает свою причастность к преступлению, следователем выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области. - Так, установлен и допрошен непосредственный очевидец избиения. Назначается комплекс экспертиз, в том числе в ходе расследования будет проведена судебная психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого.

Сейчас устанавливается мотив преступления. Расследование продолжается. За преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU