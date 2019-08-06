Добираются на лодках: в Свердловской области из-за дождей смыло мост

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-06T14:34:38+03:00

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В Туринском городском круге из-за сильных дождей и повышения уровня воды в реке Тура затопило низководный мост у села Жуковское. В связи с этим временно ограничено транспортное движение с села Кумарьинское, где в 8 жилых домах проживает 13 человек.

- Жителей предупредили. По запросам населения в круглосуточном режиме функционирует лодочная переправа, для перевозки также имеется катер на 5 посадочных мест, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Жизнеобеспечение населения не нарушено: у жителей имеется необходимый запас медикаментов, продуктов питания и товаров первой необходимости. Для связи в селе имеется таксофон.

Сейчас за контролем обстановки следит Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области. Оба села находятся в постоянной связи с единой дежурно-диспетчерской службой Туринского ГО.

ИСТОЧНИК KP.RU