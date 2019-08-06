2019-08-06T14:36:07+03:00
Общество

Сочи или Анталья: куда уральцы летали отдыхать этим летом

Среди отечественных курортов самым популярным стал Сочи, среди зарубежных - Анталья
Мария Трапезникова
Поделиться:
Чаще всего за первые два летних месяца уральцы летают на российские курортыЧаще всего за первые два летних месяца уральцы летают на российские курортыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кольцово выяснили, куда екатеринбуржцы летали за июнь и июль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост пассажиропоток увеличился на 5 %. В основном уральцы летали на отечественные курорты.

- Так, в 2019 году объем перевозок на российские черноморские курорты вырос более чем на треть и достиг отметки в 233 тыс. пассажиров, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - При этом пассажиропоток растет практически на всех южных направлениях - Симферополь (52 %), Сочи (33 %), Геленджик (21 %), Минеральные Воды (124 %).

Несмотря на это, в пятерку самых популярных зарубежных курортов вошли Анталья и Ларнака. Все же вне конкуренции остается Турция. В июне и июле пассажиропоток в Анталью, Даламан и Бодрум составил почти 230 тыс. пассажиров. Сегодня на турецкие курорты из Кольцово осуществляется до 10 вылетов в сутки.

Напомним, что совсем недавно уральцы получили возможность летать в Доминиканскую Республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге перекрыли еще восемь дорог
«Насильно посадили в автомобиль и увезли в лес»: жители Урала, обознавшись, убили человека
Виновник смертельной аварии на Малышева разрабатывал дизайн нового трамвая в Екатеринбурге
В 10 раз вырос штраф за препятствование на дороге машинам скорой помощи
В Екатеринбурге на Химмаше вырубили аллею тополей
На жительницу Екатеринбурга сильный ветер повалил железное ограждение
В Екатеринбурге в здании почты распылили газовый баллончик
Видеоблогер Эрик Давидович приехал в Екатеринбург, чтобы посмотреть город
Бизнесмен Дмитрий Пумпянский номинирован на звание почетного гражданина Екатеринбурга
В Екатеринбурге перекроют часть улиц ради марафона «Европа - Азия»
«Это концерт-громоотвод»: екатеринбургская группа «Курара» отказалась играть на митинге в Москве
В Каменске-Уральском 60-летний мужчина посреди улицы напал с ножом на 30-летнего
Мальчику, которому накануне прострелил голову пьяный мужчина, провели операцию
К началу августа клещи покусали почти 10,5 тысяч уральцев
Екатеринбургский оперный вошел в топ-20 богатейших театров России