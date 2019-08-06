Сочи или Анталья: куда уральцы летали отдыхать этим летом

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-06T14:36:07+03:00

Чаще всего за первые два летних месяца уральцы летают на российские курорты Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кольцово выяснили, куда екатеринбуржцы летали за июнь и июль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост пассажиропоток увеличился на 5 %. В основном уральцы летали на отечественные курорты.

- Так, в 2019 году объем перевозок на российские черноморские курорты вырос более чем на треть и достиг отметки в 233 тыс. пассажиров, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - При этом пассажиропоток растет практически на всех южных направлениях - Симферополь (52 %), Сочи (33 %), Геленджик (21 %), Минеральные Воды (124 %).

Несмотря на это, в пятерку самых популярных зарубежных курортов вошли Анталья и Ларнака. Все же вне конкуренции остается Турция. В июне и июле пассажиропоток в Анталью, Даламан и Бодрум составил почти 230 тыс. пассажиров. Сегодня на турецкие курорты из Кольцово осуществляется до 10 вылетов в сутки.

Напомним, что совсем недавно уральцы получили возможность летать в Доминиканскую Республику.

ИСТОЧНИК KP.RU