На Урале временно закрыли 7 сломанных детских площадок
Прокуратура Новолялинского района проверила 7 детских площадок, в некоторых нашли нарушения в эксплуатации оборудования.
- На всех проверенных детских игровых площадках отсутствуют информационные таблички с указанием правил и возрастных требований при использовании оборудования, номеров телефонов службы спасения и скорой помощи, номеров телефонов службы эксплуатации в случае неисправности и поломки оборудования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Помимо этого, у людей, отвечающих за содержание площадок, нет графиков проведения осмотра, паспорта, акта осмотра и проверки и самого графика осмотра. Часть спортивных объектов находится в неисправном состоянии, поэтому доступ к ним временно закрыли.
В результате проверки детские площадки привели в должное состояние, а трех руководителей, на чьей совести находились территории, привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU