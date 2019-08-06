2019-08-06T14:39:23+03:00
Общество

На Урале временно закрыли 7 сломанных детских площадок

На них отсутствовали таблички с правилами и возрастными ограничениями, а кое-где были сломаны спортивные объекты
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской областиФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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Прокуратура Новолялинского района проверила 7 детских площадок, в некоторых нашли нарушения в эксплуатации оборудования.

- На всех проверенных детских игровых площадках отсутствуют информационные таблички с указанием правил и возрастных требований при использовании оборудования, номеров телефонов службы спасения и скорой помощи, номеров телефонов службы эксплуатации в случае неисправности и поломки оборудования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Помимо этого, у людей, отвечающих за содержание площадок, нет графиков проведения осмотра, паспорта, акта осмотра и проверки и самого графика осмотра. Часть спортивных объектов находится в неисправном состоянии, поэтому доступ к ним временно закрыли.

В результате проверки детские площадки привели в должное состояние, а трех руководителей, на чьей совести находились территории, привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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