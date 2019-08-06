2019-08-06T09:09:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 36 миллионов продают купеческией дом с коллекцией самоваров

Над внутренним дизайном работали специалисты, имеющие большой опыт в реставрации
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сайт недвижимости N1.RUФото: сайт недвижимости N1.RU
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на продажу выставили на продажу купеческий дом с площадью в 411 «квадратов» и участком земли в 21 сотку. Жилье располагается в Чкаловском районе города. Отдают его в новые руки за 36 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте недвижимости N1.RU. Отличительная особенность дома - большое количество самоваров самых разных моделей.

- Дом расположен в экологически чистом и тихом месте, на берегу реки Чусовая. Он находится на возвышенности, с видом на реку, леса и поля, - сообщается в объявлении. – Внутри дом отделан современными материалами и меблирован – все выдержано в классическом стиле. Для создания комфорта и уюта привлекались специалисты Художественного фонда, имеющие большой опыт в реставрации и изготовлении качественных интерьеров.

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

На цокольном этаже расположены технические и подсобные помещения, сауна и зона для отдыха. На первом этаже – гостиная с камином, кухня, библиотека и рабочий кабинет. На втором – еще одна гостиная с барной стойкой и бильярдной зоной, три спальни и гардеробная. На территории расположены баня, дом для «обслуживающего персонала», летняя беседка и широкая парковка.

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге дом на Сортировке посадили на карантин из-за кори
«Боролись за жизнь всю ночь»: свердловским врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, которому прострелили голову из пневматики
В Екатеринбурге продолжается охота на нелегальные киоски
Не был пристегнут ремнем: на трассе Екатеринбург – Серов «десятка» угодила под МАЗ
«Количество нулей не пересчитать»: Малыш, пострадавший в ДТП на Фурманова, научился ходить и ездить на велосипеде
Выпускники Уральской киностудии сняли сериал о честном курьере: публикуем пилотный выпуск
В Екатеринбурге построят футбольную академию за полмиллиарда рублей
Через неделю в Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок
В Екатеринбурге завели уголовное дело на виновника аварии на Малышева
На Плотинке стены очистили от граффити с помощью российского ноу-хау - аппарата, стреляющего льдом
Богданович отметил день рождения масштабным карнавальным шествием
В Камышлове презентовали новое музыкальное направление «джаз-н-ролл»
Вокзал в Екатеринбурге становится комфортнее для пассажиров
В Реже 8-летняя девочка выскочила из кустов на дорогу и попала под машину
«Не удалось вызвать эвакуатор, а водители проезжали мимо»: на Урале женщина с маленьким ребенком застряли на ночной трассе
На Урале лже-газовики ходят по квартирам и предлагают установить оборудование
В выходные жителей Шувакиша и Северки будет осматривать выездная бригада врачей
На Урале подрались две продавщицы: они не поделили место на рынке
В Екатеринбурге обкатывают новый низкопольный трамвай
Кольцовские таможенники задержали у пассажира столетнюю скрипку
В Екатеринбурге двух жителей отправили в колонию за кражу человека
Из Екатеринбурга уезжает генконсул США
ЕВРАЗ КГОК признан качественным поставщиком НЛМК
Уральцев снова предупредили об урагане
Мэра Екатеринбурга попросили перенести трамвайную остановку, чтобы увеличить территорию храма