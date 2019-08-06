В Екатеринбурге за 36 миллионов продают купеческией дом с коллекцией самоваров

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-06T09:09:45+03:00

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В Екатеринбурге на продажу выставили на продажу купеческий дом с площадью в 411 «квадратов» и участком земли в 21 сотку. Жилье располагается в Чкаловском районе города. Отдают его в новые руки за 36 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте недвижимости N1.RU. Отличительная особенность дома - большое количество самоваров самых разных моделей.

- Дом расположен в экологически чистом и тихом месте, на берегу реки Чусовая. Он находится на возвышенности, с видом на реку, леса и поля, - сообщается в объявлении. – Внутри дом отделан современными материалами и меблирован – все выдержано в классическом стиле. Для создания комфорта и уюта привлекались специалисты Художественного фонда, имеющие большой опыт в реставрации и изготовлении качественных интерьеров.

Фото: сайт недвижимости N1.RU

На цокольном этаже расположены технические и подсобные помещения, сауна и зона для отдыха. На первом этаже – гостиная с камином, кухня, библиотека и рабочий кабинет. На втором – еще одна гостиная с барной стойкой и бильярдной зоной, три спальни и гардеробная. На территории расположены баня, дом для «обслуживающего персонала», летняя беседка и широкая парковка.

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU