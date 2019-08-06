В Екатеринбурге продолжается охота на нелегальные киоски

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-06T07:41:37+03:00

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Свердловские приставы убрали еще один нелегальный киоск «Продукты» на улице Декабристов.

- Арбитражный суд Свердловской области обязал индивидуального предпринимателя по иску Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области освободить земельный участок площадью порядка 22 квадратных метра от торгового павильона и передать его администрации города, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Однако должник отказался добровольно покидать торговую точку, поэтому приставам пришлось забирать киоск самим.

ИСТОЧНИК KP.RU