В Екатеринбурге продолжается охота на нелегальные киоски
Владелец отказался добровольно освобождать павильон
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Свердловские приставы убрали еще один нелегальный киоск «Продукты» на улице Декабристов.
- Арбитражный суд Свердловской области обязал индивидуального предпринимателя по иску Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области освободить земельный участок площадью порядка 22 квадратных метра от торгового павильона и передать его администрации города, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Однако должник отказался добровольно покидать торговую точку, поэтому приставам пришлось забирать киоск самим.
ИСТОЧНИК KP.RU