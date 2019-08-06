Не был пристегнут ремнем: на трассе Екатеринбург – Серов «десятка» угодила под МАЗ

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-06T07:30:03+03:00

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На 176 километре трассы Екатеринбург – Серов вчера вечером, около 18:00, произошла авария, в результате которой погиб один человек.

- 31-летний водитель «легковушки» двигался со стороны Нижнего Тагила в сторону Чусового на участке дороги, где производился ремонт дорожного полотна, - сообщили в отделе пропаганды УГИББ по Свердловской области. – Он не рассчитал скорость и не справился с управлением, в результате чего его вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с проезжающим мимо МАЗом.

Фото: отдел пропаганды УГИББ по Свердловской области

В результате ДТП погиб водитель «легковушки», который, как оказалось, не был пристегнут и не раз привлекался за такие нарушения. Оказалось, что он ехал с большой скоростью, на новом асфальте машину стало крутить. Пытаясь уйти от удара, водитель МАЗа принял вправо, но избежать удара не удалось. Сам он не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU