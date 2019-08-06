Выпускники Уральской киностудии сняли сериал о честном курьере: публикуем пилотный выпуск

СЕГОДНЯ 06:23 2019-08-06T06:25:02+03:00

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Выпускники школы кино Свердловской киностудии сняли мини-сериал о честном почтовом курьере «На посылках».

- Это история о человеческих взаимоотношениях. Главный герой, Кирилл Лебедев, честно доставляет письма и посылки не зависимости от того, где находится адресат и сколько на это потребуется времени, - рассказали участники съемочной группы. – Как результат – он портит статистику своему начальнику. Главная интрига сериала – останется ли Кирилл верен своим принципам или пойдет на сделку с совестью.

Фото: Школа кино Свердловской киностудии

Вместе с этой работой ребята попали в шорт-лист международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который в эти дни проходит в Нижнем Новгороде. Пилотную серию выпускники сняли и смонтировали за 4 дня. Пилотный выпуск можно посмотреть уже сейчас.

Выпускники Свердловской киностудии сняли мини-сериал про честного почтового курьера.Видео: Школа кино Свердловской киностудии

ИСТОЧНИК KP.RU