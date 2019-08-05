В Екатеринбурге построят футбольную академию за полмиллиарда рублей
Свердловская «Уральская футбольная академия» объявила конкурс на поиск подрядчика для строительства нового футбольного кластера. Согласно аукциону, размещенному на портале госзакупок, на возведение объекта потратят 496 миллионов рублей, а деньги будут выделены из бюджетов РФ и Свердловской области.
Новая академия будет создана на основе стадиона «Уралмаш» на улице Фестивальной. Комплекс будет включать в себя два тренировочных поля с искусственным покрытием, подогревом газона, автоматической системой орошения, гаража на три автобуса. Площадь стройки составит порядка 1,7 тысячи квадратных метров.
Кроме этого в корпусах академии смогут жить и тренироваться до 150 юных спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет. Победитель аукциона станет известен 12 августа, а академия должна быть построена к июлю 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU