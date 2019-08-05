В Екатеринбурге построят футбольную академию за полмиллиарда рублей

5 Авг. 18:50 2019-08-05T18:51:50+03:00

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Свердловская «Уральская футбольная академия» объявила конкурс на поиск подрядчика для строительства нового футбольного кластера. Согласно аукциону, размещенному на портале госзакупок, на возведение объекта потратят 496 миллионов рублей, а деньги будут выделены из бюджетов РФ и Свердловской области.

Новая академия будет создана на основе стадиона «Уралмаш» на улице Фестивальной. Комплекс будет включать в себя два тренировочных поля с искусственным покрытием, подогревом газона, автоматической системой орошения, гаража на три автобуса. Площадь стройки составит порядка 1,7 тысячи квадратных метров.

Кроме этого в корпусах академии смогут жить и тренироваться до 150 юных спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет. Победитель аукциона станет известен 12 августа, а академия должна быть построена к июлю 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU