Через неделю в Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок
Через неделю – с 12 по 15 августа, в Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок. В Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, перед этим во всех домах снизят температуру горячей воды.
– Горячую воду отключат 12 августа с 23:00 до 7:00 13 августа, – пояснили в пресс-службе ЕТК. – Второй этап пройдет в ночь с 13 на 14 августа, и с 14 на 15.
В второй этап отключать воду не должны, однако многие УК и ТСЖ вводят ограничения на своем уровне.
Сообщить об утечках горячей воды можно по следующим телефонам:
Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 (222-3-005)
Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18
Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21
ИСТОЧНИК KP.RU