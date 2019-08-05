2019-08-05T17:56:17+03:00
Общество

Через неделю в Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок

Они продлятся четыре дня
Маргарита МАХОНИНА
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Опрессовки поделят на два этапа. Во второй - с 13 по 15 августа, горячую воду не должны отключатьОпрессовки поделят на два этапа. Во второй - с 13 по 15 августа, горячую воду не должны отключатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Через неделю – с 12 по 15 августа, в Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок. В Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, перед этим во всех домах снизят температуру горячей воды.

– Горячую воду отключат 12 августа с 23:00 до 7:00 13 августа, – пояснили в пресс-службе ЕТК. – Второй этап пройдет в ночь с 13 на 14 августа, и с 14 на 15.

В второй этап отключать воду не должны, однако многие УК и ТСЖ вводят ограничения на своем уровне.

Сообщить об утечках горячей воды можно по следующим телефонам:

Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 (222-3-005)

Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18

Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21

ИСТОЧНИК KP.RU

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