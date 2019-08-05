В Екатеринбурге завели уголовное дело на виновника аварии на Малышева

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-05T16:51:49+03:00

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Гонщик из Екатеринбурга, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева, может сесть в тюрьму. На 23-летнего Владимира Васильева завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

- Сотрудниками специализированного отдела ГСУ ГУ МВД по Свердловской области в отношении водителя KIA, гражданина Васильева, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Представителями МВД организованны следственные действия, направленные на установление более подробных деталей этого резонансного ДТП, - рассказал «КП» официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.

Напомним, ДТП случилось 4 августа. Водитель автомобиля Kia Rio собрал паровоз из четырех машин на улице Малышева. Иномарка мчалась на большой скорости и не успела затормозить, из-за чего случилось столкновения сначала с первой машиной, а дальше по цепочке. Погибли два человека, еще трое с травмами госпитализированы. Среди пострадавших сам лихач и его товарищ.

ИСТОЧНИК KP.RU