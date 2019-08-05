2019-08-05T16:38:19+03:00
Общество

На Плотинке стены очистили от граффити с помощью российского ноу-хау - аппарата, стреляющего льдом

Мэрия решила протестировать отечественную разработку в Историческом сквере
Данил СВЕЧКОВ
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Устройство стреляет гранулами сухого льда, которые сбивают краску со стен, не царапая их. Фото: администрация ЕкатеринбургаУстройство стреляет гранулами сухого льда, которые сбивают краску со стен, не царапая их. Фото: администрация Екатеринбурга
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В столице Урала сегодня протестировали новое оборудования, чтобы очищать каменные стены от граффити – аппарат, так называемого, криогенного бластинга. Российская разработка, между прочим. Подобной очищали скульптуру «Родина-мать зовет!» в Волгограде.

– Российский образец работает на сухом льду, – поясняют в администрации Екатеринбурга. – Специальный агрегат с помощью сжатого воздуха с огромной скоростью подает гранулы на поверхность, которая не только очищается, но и охлаждается. Происходит «сжатие» загрязнения, оно быстро отслаивается от поверхности, а лед испаряется без следа.

Испытывали технологию сегодня на Плотинке, стирая граффити со стены. Теперь в мэрии думают, как бы получить такую технику в постоянное пользование, не сильно тратясь – стоимость оборудования очень высокая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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