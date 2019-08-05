Богданович отметил день рождения масштабным карнавальным шествием

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-05T16:36:50+03:00

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В субботу, 3 августа, городской округ Богданович отметил свой 72-й день рождения масштабным карнавальным шествием. Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина поздравила горожан с праздником и вручила самым заслуженным жителям Почетные грамоты и Благодарственные письма Законодательного Собрания Свердловской области.

Традиционно празднование дня рождения Богдановича началось с торжественного собрания, на котором присутствовали лучшие работники трудовых коллективов, руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бюджетной сферы, ветераны и Почетные граждане города. К жителям обратился глава городского округа Павел Мартьянов. Он вручил муниципальные награды «Честь и гордость городского округа Богданович» десяти жителям, представляющим различные сферы деятельности, которые внесли значительный вклад в развитие территории. Почетное звание «Человек года» Павел Мартьянов вручил Светлане Бабовой, начальнику управления городского хозяйства Богдановича.

– Основанный в 1885 году как станция Уральской железной дороги, названный именем генерала Евгения Богдановича, город получил современный статус 72 года назад. Сегодня с удовлетворением и уверенностью можно сказать, что городской округ развивается, благодаря промышленному комплексу и сельскохозяйственным предприятиям, – обратилась к участникам торжественного собрания Людмила Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания подчеркнула, что на территории городского округа успешно работают «Богдановичские огнеупоры», комбикормовый завод, мясокомбинат «Аверино», молочный завод, колхоз им.Свердлова, свинокомплекс «Уральский» и другие предприятия. Объем инвестиций в экономику города в 2018 году вырос в два раза и достиг 1,5 миллиарда рублей.

– Совместные усилия органов власти Свердловской области, администрации города и предприятий в нем расположенных позволяют обеспечивать Богдановичу динамичное развитие. Помните, как мы с вами мечтали о строительстве объездной автодороги. Сегодня я с уверенностью хочу сказать, что принято решение, объездная дорога будет построена, об этом мы сегодня говорили с губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым, – отметила Людмила Бабушкина.

Малый серебряный знак Законодательного Собрания за большой вклад в социально-экономическое развитие Богдановича Людмила бабушкина вручила директору свинокомплекса «Уральский» Владимиру Стогнию и председателю производственного кооператива «Колхоз им.Свердлова» Виталию Редозубову. Почетную грамоту Законодательного Собрания из рук председателя парламента получила фельдшер Богдановичской ЦРБ Наталья Секачева. Благодарственными письмами награждены Александр Руколеев и Елена Третьякова.

На традиционном торжественном собрании были вручены муниципальные награды «Честь и гордость городского округа Богданович»

Прохождению по улицам Богдановича масштабного карнавального шествия не помешала ни холодная погода, ни проливной дождь. Тысячи жителей и гостей Богдановича увидели яркие театрализованные презентации карнавальных колонн на стадионе городского парка культуры и отдыха. Темой карнавала стала «Даты нашего календаря». Трудовые коллективы Богдановича смогли сделать ее яркой и интересной. Самой многочисленной стала карнавальная колонна завода «Богдановичские огнеупоры». Металлурги посвятили свое выступление 320-летию со дня учреждения Петром I Андреевского флага. Три корабля с Петром I на борту, с героями советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» и флеш-моб русалок никого не оставил равнодушным. Вообще морская тема превалировала на Дне города 2019 года, многие коллективы реализовали тему морских приключений и пиратов.

А вот коллектив Восточных электрических сетей взял космическую тематику, представив богдановичцам космический корабль, космонавтов и даже танец инопланетян.

Приз зрительских симпатий получил коллектив Богдановичской центральной районной больнице, чья колонна раскрыла тему 55-летия местной службы «Скорой помощи».

Победителями карнавального шествия признана колонна управления образования Богдановича, посвятившая свое выступление 455-летию книгопечатания на Руси.

Главным событием праздника стало награждение Почетного гражданина городского округа Богданович. Им стала председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина поздравила горожан с праздником и вручила самым заслуженным жителям Почетные грамоты и Благодарственные письма

– Мы выдвинули Людмилу Валентиновну на звание «Почетный гражданин» городского округа Богданович и рады, что нас в этом решении поддержал депутатский корпус. На наш взгляд, человек, представленный к этому званию, должен иметь комплексный вклад в развитие всего городского округа. Вклад Людмилы Валентиновны – это решение большого количества вопросов. Назову крупные: это строительство в городе спортивного комплекса с бассейном, двух детских садов, строительство дома культуры в селе Тыгиш и ремонт 15 сельских клубов и школ, газификация сельских территорий, ремонт стадиона в парке культуры и отдыха Богдановича и многое другое. Мы благодарны ей за то, что она вкладывает душу в развитие нашего городского округа, – сказал глава Богдановича Павел Мартьянов.

– Звание Почетного гражданина Богдановича для меня большая честь и огромная ответственность. Я горжусь, что приняла участие в реализации многих проектов. И еще больше нам предстоит сделать – это реконструкция хоккейной школы в Богдановиче, строительство Дома культуры в селе Гарашкинском, строительство объездной автодороги и многое другое. Я заверяю вас, что и дальше буду работать с полной отдачей на благо жителей Богдановича и городского округа, — сказала в ответном слове Людмила Бабушкина.

Видеозапись мероприятия и комментария Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2019/08/

ИСТОЧНИК KP.RU