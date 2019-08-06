2019-08-06T18:58:09+03:00
Общество

«Потянула мышцу, пошла к врачам, сказали рак»: на Урале девушка пытается побороть смертельную болезнь

Сегодня она проходит уже четвертый курс химиотерапии
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: предоставлено героем публикацииФото: предоставлено героем публикации
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Оксане Кирилловой из Нижнего Тагила всего 33 года. Еще в марте она и не думала о врачах, да и некогда было: помимо работы консультантом девушка посвящала все свободное время спорту – плаванию и танцам, а также друзьям и матери. Сегодня последняя – уже пенсионерка, полностью посвятила себя уходу за дочкой, которая почти не встает с больничной койки.

Девушке всего 33 года Фото: предоставлено героем публикации

Девушке всего 33 года Фото: предоставлено героем публикации

Она делала зарядку и потянула мышцу. После этого начало болеть правое бедро, – рассказывает мать Оксаны Татьяна. – Мы помчались в местную поликлинику, но там ничего не нашли. Хирург говорил, что это гематома, прописал нам мазь. Но боли продолжались, а нога опухала.

Раньше Оксана занималась спортом - плаванием и танцами Фото: предоставлено героем публикации

Раньше Оксана занималась спортом - плаванием и танцами Фото: предоставлено героем публикации

Мать и дочь обивали пороги больниц, пока наконец не получили направление на МРТ. А 29 марта Оксана услышала страшный диагноз: саркома мышечной ткани.

– Может она была и до травмы, но не давала о себе знать… Однако за месяц опухоль стала неоперабельной и дочери назначили химиотерапию, – вздыхает Татьяна Кириллова. – В настоящий момент она проходит уже четвертый курс, онкология достигла четвертой стадии.

Опухоль стала неоперабельной за месяц Фото: предоставлено героем публикации

Опухоль стала неоперабельной за месяц Фото: предоставлено героем публикации

Татьяне 60 лет. В прошлом она 18 лет проработала на местной железнодорожной станции. При этом ее пенсия составляет всего 10,5 тысяч рублей.

– Только на дорогу до областного онкодиспансера у нас уходит порядка 16 тысяч в месяц. А ведь еще нужны лекарства, на которые тратишь по 8 тысяч и это только пока, а также другие расходы, – объясняет женщина. – Я уже продала ноутбук, закладываю украшения, при этом три месяца не могу заплатить за квартиру и коммунальные услуги – денег катастрофически не хватает.

Если вы хотите помочь Оксане и ее маме, публикуем ссылку на реквизиты Сбербанка (получатель Татьяна Ивановна Кириллова):

Счет 40817810016546559904

Карта 5336 6901 5077 1766

ИСТОЧНИК KP.RU

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