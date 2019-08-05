Вокзал в Екатеринбурге становится комфортнее для пассажиров

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-05T16:03:46+03:00

Для удобства пассажиров круглосуточно открыты два справочно-информационных центра – в зале касс дальнего следования и в центральном холле на втором этаже вокзала Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На железнодорожном вокзале Екатеринбург реализуется комплекс мероприятий по повышению уровня комфорта для транзитных пассажиров и граждан, ожидающих прибытия/отправления поезда. Ввод новых объектов и сервисов ведется с учетом потребностей всех категорий пользователей.

1 августа в зале ожидания №7 открылось антикафе с символичным названием «1520 мм» (такова ширина железнодорожной колеи в России). Это популярный у молодежи формат: в уютной обстановке можно играть в настольные игры, читать, смотреть фильмы или просто общаться. Все услуги предоставляются бесплатно - посетитель платит только символическую сумму за проведенное в антикафе время. В заведении, как и в других помещениях вокзального комплекса, можно бесплатно воспользоваться доступом в интернет по технологии Wi-Fi, зарядить мобильные устройства.

С ноября 2018 года в зале ожидания №4, который предназначен для пассажиров с детьми, действует современная игровая площадка. Игровой комплекс выполнен из экологически чистых материалов и соответствуют всем законодательным нормам и требованиям.

Если перерыв между поездами длительный, можно посвятить его полноценному восстановлению сил - воспользоваться комнатами длительного отдыха (услуги гостиницы предоставляет сетевой оператор). Там же расположено специально оборудованное помещение для семей с маленькими детьми, где есть возможность покормить, переодеть ребенка, провести необходимые гигиенические процедуры. В «детской» есть пеленальный и обеденный столы, стульчики для кормления, холодильник, СВЧ-печь, мягкая мебель. Пользование комнатой бесплатно для мам с малышами в возрасте до трех лет.

Всего на вокзале Екатеринбург в восьми залах ожидания предусмотрено более 1100 посадочных мест. Имеются оборудованные по всем правилам санитарные комнаты с душевыми кабинами, медпункт, несколько предприятий общественного питания.

Отметим также, что на вокзале создана безбарьерная среда для всех групп маломобильных пассажиров: слабослышащих, слабовидящих, перемещающихся с помощью опоры и инвалидов-колясочников. Содействие пассажирам с ограниченными физическими возможностями оказывают сотрудники специализированной службы.

Для удобства пассажиров круглосуточно открыты два справочно-информационных центра – в зале касс дальнего следования и в центральном холле на втором этаже вокзала. Дежурные работники быстро сориентируют в вопросах работы вокзального комплекса, предоставят информацию о графике движения поездов, наличии свободных мест, стоимости проезда и др.

ИСТОЧНИК KP.RU