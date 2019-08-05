В Реже 8-летняя девочка выскочила из кустов на дорогу и попала под машину

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-05T15:59:33+03:00

Она играла в них с подругами

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Полиция Режа разбирается в обстоятельствах аварии, случившейся днем. Водитель ВАЗ-21043 сбил восьмилетнюю девочку, которая выбежала на дорогу.

- Девочка вместе со своими подругами построила «базу», которая находилась в кустах во дворе ее дома, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Увлеченная игрой, она выбежала из кустов, не посмотрев по сторонам. Госавтоинспекция по Режевскому району призывает водителей быть предельно внимательными во дворах и помнить, что в любой момент из-за припаркованных автомобилей или других объектов может появиться ребенок.

Отмечается, что ребенок получил незначительные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU