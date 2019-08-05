«Не удалось вызвать эвакуатор, а водители проезжали мимо»: на Урале женщина с маленьким ребенком застряли на ночной трассе

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-05T15:55:33+03:00

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На одной из уральских дорог попали в аварию семья из Тюмени. В областном ГИБДД рассказали, что они двигались по трассе Екатеринбург-Тюмень, когда в Богдановичском районе у автомобиля отказала электроника. В этот момент в машине находились два взрослых пассажира и маленький ребенок.

– Это произошло 27 июля. К ужасу путешественников к месту их нахождения не удалось вызвать эвакуатор. Ситуация усугубилась с наступлением темноты: обесточенный автомобиль был попросту незаметен для водителей других транспортных средств, чем создавалась угроза возникновения аварии, – пояснили в Госавтоинспекции. – Собственными силами решить проблему не удалось. Лишь один из водителей сообщил о случившемся ближайшему наряду ДПС.

На место отправился наряд ДПС.

–Когда к нам подъехали инспекторы, все проблемы стали решаться: при виде сотрудников полиции фуры тормозили, стало спокойнее, – рассказала женщина, находившаяся за рулем автомобиля. – Хорошие люди есть, честные и добрые, отзывчивые и просто душевные.

ИСТОЧНИК KP.RU