2019-08-05T15:00:56+03:00
Общество

На Урале лже-газовики ходят по квартирам и предлагают установить оборудование

Несговорчивых уламывают на покупку со скидкой 50%
Мария Трапезникова
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Мошенники ходят по квартирам и предлагают купить у них газовое оборудованиеМошенники ходят по квартирам и предлагают купить у них газовое оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменс-Уральском появилась группа мошенников, которые ходят по квартирам и представляются газовиками, сообщает ku66.

- Люди с удостоверениями ходят по квартирам и предлагают установить систему оповещения в случае утечки бытового газа, - рассказывают местные жители. – Сумму насчитывают больше 20 тысяч рублей. Если отказывается, то предлагают скидку 50%.

В компании «Газэкс» говорят, что люди не являются их сотрудниками и просят быть очень внимательными и без необходимости не открывать подозрительным людям двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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