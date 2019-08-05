На Урале лже-газовики ходят по квартирам и предлагают установить оборудование
Несговорчивых уламывают на покупку со скидкой 50%
Мошенники ходят по квартирам и предлагают купить у них газовое оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменс-Уральском появилась группа мошенников, которые ходят по квартирам и представляются газовиками, сообщает ku66.
- Люди с удостоверениями ходят по квартирам и предлагают установить систему оповещения в случае утечки бытового газа, - рассказывают местные жители. – Сумму насчитывают больше 20 тысяч рублей. Если отказывается, то предлагают скидку 50%.
В компании «Газэкс» говорят, что люди не являются их сотрудниками и просят быть очень внимательными и без необходимости не открывать подозрительным людям двери.
ИСТОЧНИК KP.RU