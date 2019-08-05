На Урале лже-газовики ходят по квартирам и предлагают установить оборудование

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-05T15:00:56+03:00

Мошенники ходят по квартирам и предлагают купить у них газовое оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Каменс-Уральском появилась группа мошенников, которые ходят по квартирам и представляются газовиками, сообщает ku66.

- Люди с удостоверениями ходят по квартирам и предлагают установить систему оповещения в случае утечки бытового газа, - рассказывают местные жители. – Сумму насчитывают больше 20 тысяч рублей. Если отказывается, то предлагают скидку 50%.

В компании «Газэкс» говорят, что люди не являются их сотрудниками и просят быть очень внимательными и без необходимости не открывать подозрительным людям двери.

ИСТОЧНИК KP.RU