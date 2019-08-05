В выходные жителей Шувакиша и Северки будет осматривать выездная бригада врачей
В следующие выходные, 10 и 11 августа, из Центральной городской больницы №3 отправится бригада врачей, чтобы провести медосмотр на удаленных территориях. Как сообщает ngzt.ru, медики навестят жителей поселков Северка и Шувакиш.
- Врачебно-сестринская бригада проведет забор крови, электрокардиограмму, измерит внутриглазное и артериальное давление, антропометрию, определит индекс массы тела, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Для дальнейших медицинских исследований жители отдаленных поселков получат направление в поликлиники.
Жители поселка Северка смогут посетить врачей бригады 10 августа с 17.00 на улице Строителей, 41. А жители Шувакиша 11 августа с 14.00 на улице Школьной, 4.
ИСТОЧНИК KP.RU