2019-08-05T14:18:16+03:00
Общество

Кольцовские таможенники задержали у пассажира столетнюю скрипку

Инструмент не был задекларирован, и паспорта на него тоже не было
Мария Трапезникова
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Мужчина не знал, что инструмент нужно декларировать, и не взял паспортМужчина не знал, что инструмент нужно декларировать, и не взял паспортФото: Алексей БУЛАТОВ
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Таможенники аэропорта Кольцово в «зеленом коридоре» остановили пассажира рейса Екатеринбург - Харбин, который вез с собой скрипку и смычок в футляре. Мужчина заявил, что это его личный инструмент, однако паспорт на него не взял.

- Струнные и смычковые инструменты требуют наличие паспорта. Если такой паспорт есть, и имеется вся информация об отнесении либо не отнесении предметов к культурным ценностям, кроме того, лицо может подтвердить их стоимость, то обязательное письменное декларирование не требуется, - рассказал Анатолий Тимощенков, начальник Кольцовской таможни имени Сорокина. - А если инструмент является культурной ценностью, то с собой необходимо иметь разрешение от Минкультуры. В этом случае оформляется временный вывоз инструмента.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

По предварительным данным, скрипке больше 100 лет. Сейчас и ее, и смычок к ней отправили на экспертизу. Если ее стоимость будет дороже 100 тысяч, то мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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