ЕВРАЗ КГОК признан качественным поставщиком НЛМК

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-05T14:24:08+03:00

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Высокое качество окатышей ЕВРАЗ Качканарского ГОКа и клиентоориентированный подход предприятия получили признание от металлургов Новолипецкого меткомбината. Служба снабжения НЛМК, оценивая эффективность работы с поставщиками в 2018 году, присвоила ЕВРАЗ КГОКу класс А (контрагент с высокой степенью надежности поставок), выставив высшую оценку - 100 баллов.

ЕВРАЗ Качканарский ГОК ежегодно производит около 6,5 млн тонн окатышей. Основной потребитель - ЕВРАЗ НТМК, но до 2 млн тонн сырья КГОК продает на рынок. НЛМК выступает традиционным покупателям качканарских окатышей. Партнерские отношения предприятий сохранились и после запуска НЛМК в 2016 году собственной фабрики окомкования на Стойленском ГОКе. В 2018 году ЕВРАЗ КГОК поставил НЛМК около 560 тыс. тонн окатышей, в первом полугодии 2019 года - 180 тыс. тонн.

ЕВРАЗ и НЛМК сотрудничают по многим направлениям. Новолипецкий меткомбинат также закупает мелющие шары, рельсы ЕВРАЗа. У компаний есть совместные планы по испытаниям новых видов продукции и развитию клиентского сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU