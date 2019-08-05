Уральцев снова предупредили об урагане

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-05T14:25:11+03:00

Завтра на Урал обрушатся грозы и очень сильные дожди со шквалистым ветром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Свердловскую область вновь идут дожди. Завтра, 6 августа, синоптики обещают очень сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 25 м/сек.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели рекомендуют жителям временно ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а также отменить походы и отдых на природе и у воды, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - В домах настоятельно рекомендуют закрывать окна и балконные двери.

Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями (особенно отдельно стоящими), также очень опасно находиться около металлических конструкций, пользоваться мобильными телефонами, стоять у окна и прикасаться к водопроводным кранам.

«Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Двигаясь по трассе в непогоду, нужно незамедлительно найти укрытие: придорожное кафе или заправку, и оставаться там на время ухудшения погодных условий.

О чрезвычайной ситуации необходимо сразу сообщать по телефонам: 101 или 112. Напомним, что ранее синоптики дали прогноз на начало этой недели. В первые дни ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU