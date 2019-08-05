2019-08-05T14:25:52+03:00
Общество

Мэра Екатеринбурга попросили перенести трамвайную остановку, чтобы увеличить территорию храма

Он обещал подумать
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: официальный портал ЕкатеринбургаФото: официальный портал Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Главу Екатеринбурга Александра Высокинского попросили перенести трамвайную остановку «ВИЗ». Она примыкает к собору успения пресвятой Богородицы, а собственники храма хотят расширить границы религиозной территории.

- Мы не должны забывать об интересах жителей района, которым перенос конечной станции принесет дискомфорт и неудобства, - заявил в ответ Высокинский.

Однако в пресс-службе мэрии сообщили, что глава города все же дал распоряжение комитету по транспорту и департаменту архитектуры рассмотреть возможные решения.

- Есть несколько препятствий для переноса конечной остановки, в том числе строительство в этом районе трамвайной линии в Академический микрорайон города, - добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через неделю в Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок
В Екатеринбурге завели уголовное дело на виновника аварии на Малышева
На Плотинке стены очистили от граффити с помощью российского ноу-хау - аппарата, стреляющего льдом
Богданович отметил день рождения масштабным карнавальным шествием
В Камышлове презентовали новое музыкальное направление «джаз-н-ролл»
Вокзал в Екатеринбурге становится комфортнее для пассажиров
В Реже 8-летняя девочка выскочила из кустов на дорогу и попала под машину
«Не удалось вызвать эвакуатор, а водители проезжали мимо»: на Урале женщина с маленьким ребенком застряли на ночной трассе
На Урале лже-газовики ходят по квартирам и предлагают установить оборудование
В выходные жителей Шувакиша и Северки будет осматривать выездная бригада врачей
На Урале подрались две продавщицы: они не поделили место на рынке
В Екатеринбурге обкатывают новый низкопольный трамвай
Кольцовские таможенники задержали у пассажира столетнюю скрипку
В Екатеринбурге двух жителей отправили в колонию за кражу человека
Из Екатеринбурга уезжает генконсул США
ЕВРАЗ КГОК признан качественным поставщиком НЛМК
Уральцев снова предупредили об урагане