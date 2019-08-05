Мэра Екатеринбурга попросили перенести трамвайную остановку, чтобы увеличить территорию храма

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-05T14:25:52+03:00

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Главу Екатеринбурга Александра Высокинского попросили перенести трамвайную остановку «ВИЗ». Она примыкает к собору успения пресвятой Богородицы, а собственники храма хотят расширить границы религиозной территории.

- Мы не должны забывать об интересах жителей района, которым перенос конечной станции принесет дискомфорт и неудобства, - заявил в ответ Высокинский.

Однако в пресс-службе мэрии сообщили, что глава города все же дал распоряжение комитету по транспорту и департаменту архитектуры рассмотреть возможные решения.

- Есть несколько препятствий для переноса конечной остановки, в том числе строительство в этом районе трамвайной линии в Академический микрорайон города, - добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU