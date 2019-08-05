2019-08-05T14:26:26+03:00
Общество

На Урале 8 жителей лишили водительских прав из-за алкоголизма

Заболевания выявились в ходе повторного медицинского осмотра
Мария Трапезникова
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Жителей лишили водительских прав, так как у них было заболевание, не позволяющее управлять автомобилемЖителей лишили водительских прав, так как у них было заболевание, не позволяющее управлять автомобилемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Салде 8 местных жителей лишили водительских прав, потому что те имели противопоказания к управлению автомобилем.

- Установлено, что у них имеются заболевания, препятствующие безопасному управлению транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Болезни выявляются в ходе обязательного медицинского осмотра. Общим медицинским противопоказанием для водителей всех категорий является наличие заболеваний «алкоголизм» и «наркомания».

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с просьбой лишить прав водителей, имеющих подобные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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