2019-08-05T14:27:21+03:00
Общество

Администрация Екатеринбурга исключила уход за больными из списка обязательных работ

Осужденные также не смогут чистить канализацию и собирать мебель
Алина СУРИНА
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При этом приговоренные к обязательным работам продолжат отбывать наказания в больницахПри этом приговоренные к обязательным работам продолжат отбывать наказания в больницахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга изменила список занятий, которые назначают приговоренным к обязательным работам. В частности, из перечня исключили уход за больными в горбольницах и поликлиниках, чистку канализаций и сборку мебели.

- Разрешено заниматься благоустройством территорий, уборкой, общестроительными работами и уходом за памятниками, - сказано в постановлении. - А также погрузочно-разгрузочными, земляными, сельскохозяйственными работами и другими неквалифицированными работами.

Кроме того, в постановлении опубликован перечень организаций, в которых проходят исправительные работы. Отбывают наказание в 117 организациях, в том числе в администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, множестве управляющих компаний, екатеринбургском зоопарке и ЦПКиО, службе городских кладбищ, птицефабрике «Свердловская» и областной наркологической больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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