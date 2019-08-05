Администрация Екатеринбурга исключила уход за больными из списка обязательных работ
Администрация Екатеринбурга изменила список занятий, которые назначают приговоренным к обязательным работам. В частности, из перечня исключили уход за больными в горбольницах и поликлиниках, чистку канализаций и сборку мебели.
- Разрешено заниматься благоустройством территорий, уборкой, общестроительными работами и уходом за памятниками, - сказано в постановлении. - А также погрузочно-разгрузочными, земляными, сельскохозяйственными работами и другими неквалифицированными работами.
Кроме того, в постановлении опубликован перечень организаций, в которых проходят исправительные работы. Отбывают наказание в 117 организациях, в том числе в администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, множестве управляющих компаний, екатеринбургском зоопарке и ЦПКиО, службе городских кладбищ, птицефабрике «Свердловская» и областной наркологической больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU