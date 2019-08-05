2019-08-05T14:28:21+03:00
Общество

Екатеринбуржцы разгадают тайны Пионерского поселка и смонтируют дом за 5 суток

Пешеходная экскурсия по району стартует 9 августа в 15:00
Мария Трапезникова
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Пешеходная экскурсия по Пионерскому поселку пройдет от Музея истории ЕкатеринбургаПешеходная экскурсия по Пионерскому поселку пройдет от Музея истории ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржцев пригласили на экскурсию по Пионерскому поселку. Музей истории города в эту пятницу, 9 августа, в 15:00 приглашает разгадывать тайны застройки этого района и увидеть столицу Урала под другим углом.

- Во время двухчасовой прогулки с руководителем музея Евгением Бурденковым экскурсанты познакомятся с инновациями в строительстве (в том числе разработанными под руководством Бориса Ельцина), увидят различные этапы развития жилищного строительства второй половины XX века, включая крупноблочные дома и первые «серийные» девятиэтажки Свердловска, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Гости узнают, как смонтировать 60-квартирный дом за 5 суток и где провели самую первую в истории города реновацию жилья. Кроме этого, в ходе экскурсии пойдет речь о легендарных руководителях предприятий, инженерах и простых строителях, которые сыграли огромную роль в создании Пионерского района.

Маршрут стартует у входа в бывший кинотеатр «Современник» (улица Блюхера, 32). Для того, чтобы принять участие в экскурсии, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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