2019-08-05T10:57:18+03:00
Общество

«Не стирались!»: Екатеринбуржцы за миллион продают трусы футболиста Оливье Жиру

В качестве подтверждения продавцы предлагают видео
Мария Трапезникова
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Трофей свердловчане получили после матча в Нижнем НовгородеТрофей свердловчане получили после матча в Нижнем НовгородеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржцы на Aviro продают шорты форварда французской сборной по футболку Оливье Жиру. Продавцы отмечают, что получить их они смогли после матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Стоят шорты 1 миллион рублей.

- Снял и кинул нам в руки! Есть видеоподтверждение, - сообщается в объявлении. – Не стирались!

Фото: скриншот с "Авито"

Фото: скриншот с "Авито"

Напомним, что после Чемпионата мира свердловчане начали продавать и другие ценности: например, футбольный мяч с автографами сборной России за 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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