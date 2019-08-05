«Не стирались!»: Екатеринбуржцы за миллион продают трусы футболиста Оливье Жиру
В качестве подтверждения продавцы предлагают видео
Трофей свердловчане получили после матча в Нижнем НовгородеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржцы на Aviro продают шорты форварда французской сборной по футболку Оливье Жиру. Продавцы отмечают, что получить их они смогли после матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Стоят шорты 1 миллион рублей.
- Снял и кинул нам в руки! Есть видеоподтверждение, - сообщается в объявлении. – Не стирались!
Фото: скриншот с "Авито"
Напомним, что после Чемпионата мира свердловчане начали продавать и другие ценности: например, футбольный мяч с автографами сборной России за 250 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU