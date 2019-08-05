На Урале осудили мужчину за незаконную ловлю рыбы
Он рыбачил на охраняемой природной территории
Мужчина решил порыбачить на особо охраняемой природной территории, теперь ему грозит либо штраф, либо лишение свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура осудила 50-летнего мужчину за незаконную ловлю рыбы.
- 2 июня обвиняемый на акватории Черноисточинского водохранилища незаконно добыл 11 особей рыб лещ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Этот водоем относится к особо охраняемой природной территории, поэтому рыбалка на нем запрещена.
В результате неудачной рыбалке мужчине грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 5 лет. Государству причинен ущерб в размере 11 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU