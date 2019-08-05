2019-08-05T14:29:35+03:00
Общество

На Урале осудили мужчину за незаконную ловлю рыбы

Он рыбачил на охраняемой природной территории
Мария Трапезникова
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Мужчина решил порыбачить на особо охраняемой природной территории, теперь ему грозит либо штраф, либо лишение свободыМужчина решил порыбачить на особо охраняемой природной территории, теперь ему грозит либо штраф, либо лишение свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура осудила 50-летнего мужчину за незаконную ловлю рыбы.

- 2 июня обвиняемый на акватории Черноисточинского водохранилища незаконно добыл 11 особей рыб лещ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Этот водоем относится к особо охраняемой природной территории, поэтому рыбалка на нем запрещена.

В результате неудачной рыбалке мужчине грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 5 лет. Государству причинен ущерб в размере 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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