На Урале осудили мужчину за незаконную ловлю рыбы

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-05T14:29:35+03:00

Мужчина решил порыбачить на особо охраняемой природной территории, теперь ему грозит либо штраф, либо лишение свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он рыбачил на охраняемой природной территории

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Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура осудила 50-летнего мужчину за незаконную ловлю рыбы.

- 2 июня обвиняемый на акватории Черноисточинского водохранилища незаконно добыл 11 особей рыб лещ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Этот водоем относится к особо охраняемой природной территории, поэтому рыбалка на нем запрещена.

В результате неудачной рыбалке мужчине грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 5 лет. Государству причинен ущерб в размере 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU