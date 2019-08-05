2019-08-05T14:30:21+03:00
Общество

Завтра состоится прощание с умершим вице-председателем свердловского Заксобрания Анатолием Суховым

Он скончался на 64-м году жизни
Алина СУРИНА
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Политическую карьеру Анатолий Сухов начал в 1986 годуПолитическую карьеру Анатолий Сухов начал в 1986 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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6 августа состоится прощание со скончавшимся в минувшую пятницу заместителем спикера Заксобрания Свердловской области Анатолием Сухов. В департаменте информполитики региона сообщили, что панихида пройдет в Драмтеатре с 11:00 до 13:00.

Напомним, Анатолий Сухов скончался на 64-м году жизни. Карьеру он начал в 1986 году в качестве секретаря партбюро станции Свердловск-Сортировочная Железнодорожного райкома, после чего работал председателем профсоюзного комитета там же. В 1994 году Сухов стал директором филиала Центрального отраслевого отделения соцстрахования на Свердловской железной дороге.

С 2000 года работал председателем территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги, которую учредил Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей. А с 2004 года и до избрания в парламент региона был вице-председателем этой организации.

Впервые Сухов избрался в Заксобрание в 2010 году от партии «Единая Россия», был заместителем председателя областной Думы Заксобрания, а после упразднения двухпалатного парламента стал вице-спикером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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