В Екатеринбурге демонтируют рекламный баннер, мешающий соседям жить

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-05T10:23:35+03:00

Вывеска располагалась на кровле нежилого помещения и загораживала жильцам вид из окна Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге суд постановил демонтировать рекламный баннер, который загораживает вид из окна жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе Облсуда.

- Вывеска располагается на кровле нежилого помещения. Она заслоняет практически 40% оконного проема, ухудшает обзор из окна, порывы ветра раскачивают вывеску, из-за чего последняя издает дребезжащие неприятные звуки, - сообщили там. – Размещение вывески не было согласовано с иными собственниками помещений многоквартирного дома.

Чтобы как-то решить проблему, жильцы обратились в суд. Владельца баннера обязали демонтировать рекламу в течение двух месяцев. Ответчик подала апелляцию, но решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU