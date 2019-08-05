Каверы на «Игру престолов» и русские народные песни: в Екатеринбургском метро пройдут симфонические концерты

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-05T14:31:48+03:00

Концерты пройдут на станции метро "Площадь 1905 года" и будут приурочены ко Дню города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Послушать их можно с 12 по 16 августа на станции «Площадь 1905 года»

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В Екатеринбургском метро со следующего понедельника, 12 августа, стартует проект #КУЛЬТУРАМЕТРО. Он станет оригинальным подарком ко Дню города. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена.

На платформе станции «Площадь 1905 года» с 12 по 16 августа пройдут концерты лучших музыкальных коллективов Екатеринбурга. Сейчас проект предлагает 4 концерта на одной площадке, однако если такой подарок понравится горожанам, то он может получить развитие.

- Цель нашего совместного с Управлением культуры проекта #КУЛЬТУРАМЕТРО - расширение границ культурной среды Екатеринбурга, создание положительного имиджа нашего предприятия и привлечение пассажиров, - отметил директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди. - Мы хотим не только перевозить людей, но и найти свое место в творческой жизни нашего города!

Программа концертов:

12 августа с 15:30 до 16:30 - фолк-модерн группа «Иван да Марья» исполнит песни уральских авторов и известные инструментальные композиции «Калинка» и «Семеновна»;

14 августа с 10:30 до 11:30 - солисты Камерного оркестра «В-А-С-Н» Creative Quartet представят оригинальные аранжировки музыкальных произведений из кинофильмов «Пираты Карибского моря», «Игра престолов», «Аромат женщины»;

14 августа с 15:30 до 16:30 - хор «HAPPY» Детской музыкальной школы № 1 и детский хор Дома музыки создадут эстрадный микс из песен народов мира, произведений о Екатеринбурге, дружбе и любви;

16 августа с 15:30 до 16:30 - в исполнении инструментальной группы под руководством Ильи Коптева прозвучат известные джазовые стандарты, эстрадные и классические мелодии.

ИСТОЧНИК KP.RU