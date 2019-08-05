Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 2,1 % в июле
По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в июле 2019 года составила 12,1 млн тонн, что на 2,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,3 % и составил 16,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 8,5 % и составил 20,8 млрд тонно-км.
Погрузка за январь - июль 2019 года, по оперативным данным, составила 81,5 млн тонн, что на 0,1 % выше аналогичного периода предыдущего года. За семь месяцев на СвЖД погружено:
- нефти и нефтепродуктов - 23 млн тонн (-5,1 % к январю - июлю 2018 года);
- строительных грузов - 13,1 млн тонн (+9,1 %);
- черных металлов - 6,2 млн тонн (+3,1 %);
- лома черных металлов - 1,3 млн тонн (-6,3 %);
- руды железной и марганцевой - 7,1 млн тонн (-2,3 %);
- химических и минеральных удобрений - 8,8 млн тонн (+3,8 %);
- промышленного сырья и формовочных материалов - 6,6 млн тонн (-8,5 %);
- цемента - 2 млн тонн (+12,4 %);
- лесных грузов - 1,5 млн тонн (+3,6 %);
- руды цветной и серного сырья - 3,7 млн тонн (-2,9 %);
- химикатов и соды - 2,1 млн тонн (-5,4 %);
- кокса - 1,3 млн тонн (+3,7 %).
Грузооборот с начала 2019 года составил 119,5 млрд тарифных тонно-км (-0,6 %), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 154,6 млрд тонно-км (-0,9 %).
В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в июле 2019 года составила 108 млн тонн, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1 % и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 3,1 % и составил 270,1 млрд тонно-км.
Погрузка за январь - июль 2019 года, по оперативным данным, составила 741,6 млн тонн, что на 1,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 1520,1 млрд тарифных тонно-км (+1,3 %), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1933,9 млрд тонно-км (+1,2 %).
ИСТОЧНИК KP.RU