2019-08-05T14:33:52+03:00
Экономика

Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 2,1 % в июле

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в июле 2019 года составила 108 млн тонн
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Погрузка за январь–июль 2019 года составила 81,5 млн тоннПогрузка за январь–июль 2019 года составила 81,5 млн тоннФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в июле 2019 года составила 12,1 млн тонн, что на 2,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,3 % и составил 16,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 8,5 % и составил 20,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь - июль 2019 года, по оперативным данным, составила 81,5 млн тонн, что на 0,1 % выше аналогичного периода предыдущего года. За семь месяцев на СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов - 23 млн тонн (-5,1 % к январю - июлю 2018 года);

- строительных грузов - 13,1 млн тонн (+9,1 %);

- черных металлов - 6,2 млн тонн (+3,1 %);

- лома черных металлов - 1,3 млн тонн (-6,3 %);

- руды железной и марганцевой - 7,1 млн тонн (-2,3 %);

- химических и минеральных удобрений - 8,8 млн тонн (+3,8 %);

- промышленного сырья и формовочных материалов - 6,6 млн тонн (-8,5 %);

- цемента - 2 млн тонн (+12,4 %);

- лесных грузов - 1,5 млн тонн (+3,6 %);

- руды цветной и серного сырья - 3,7 млн тонн (-2,9 %);

- химикатов и соды - 2,1 млн тонн (-5,4 %);

- кокса - 1,3 млн тонн (+3,7 %).

Грузооборот с начала 2019 года составил 119,5 млрд тарифных тонно-км (-0,6 %), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 154,6 млрд тонно-км (-0,9 %).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в июле 2019 года составила 108 млн тонн, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1 % и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 3,1 % и составил 270,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь - июль 2019 года, по оперативным данным, составила 741,6 млн тонн, что на 1,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 1520,1 млрд тарифных тонно-км (+1,3 %), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1933,9 млрд тонно-км (+1,2 %).

ИСТОЧНИК KP.RU

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