«Сидел дома и не брал трубку»: в Екатеринбурге нашли пропавшего накануне дедушку

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-05T14:31:46+03:00

Сейчас с ним все хорошо

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В Екатеринбурге волонтеры нашли 75-летнего Кослихина Юрия Александровича. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Его нашли поздно вечером в собственном доме.

- Все обошлось без происшествий. Мужчина погулял в садах и сам добрался до дома, - рассказали там. - Почти все время наших поисков он находился дома, за закрытой дверью. Он не отвечал на телефонные звонки и не реагировал на стуки. Может, не слышал.

Сейчас с мужчиной все хорошо, он находится в окружении близких.

ИСТОЧНИК KP.RU