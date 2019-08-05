«Сидел дома и не брал трубку»: в Екатеринбурге нашли пропавшего накануне дедушку
Сейчас с ним все хорошо
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге волонтеры нашли 75-летнего Кослихина Юрия Александровича. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Его нашли поздно вечером в собственном доме.
- Все обошлось без происшествий. Мужчина погулял в садах и сам добрался до дома, - рассказали там. - Почти все время наших поисков он находился дома, за закрытой дверью. Он не отвечал на телефонные звонки и не реагировал на стуки. Может, не слышал.
Сейчас с мужчиной все хорошо, он находится в окружении близких.
ИСТОЧНИК KP.RU