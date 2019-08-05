2019-08-05T15:04:00+03:00
Общество

Обманывали пенсионеров и вымогали деньги: в Екатеринбурге осудили телефонных мошенников

Они представлялись полицейскими и сообщали пожилым людям о ДТП с участием их родственников
Мария Трапезникова
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Мошенники таким образом оставили без денег 9 пенсионеровМошенники таким образом оставили без денег 9 пенсионеровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге осудили телефонных мошенников, ими стали 3 местных жителя. Кроме того, один из членов группы признан виновным за хранение наркотиков, а еще один погиб.

- Судом установлено, что четверо местных жителей в период с апреля по сентябрь 2018 года посредством телефонной связи обзванивали стационарные домашние телефоны пожилых жителей Екатеринбурга, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Один из осужденных представлялся полицейским и сообщал жертвам заведомо ложную информацию о том, что их близким родственником совершено ДТП. После этого, изменяя голос, разговор продолжали якобы от имени родственника, который в ходе диалога подтверждал факт совершения правонарушения. После этого разговор продолжался от лица лжеполицейского, который вымогал у пенсионеров деньги.

- Данная преступная группа была выявлена и задержана сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №14. Уголовное дело в отношении осужденных расследовалось следователями УМВД России по Екатеринбургу, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Не стоит доверять незнакомцам, требующим денежные средства под надуманными предлогами. В случае, если возникают подозрения, что вас пытаются обмануть либо вы уже стали жертвой мошенничества, необходимо немедленно обращаться в полицию.

Всего мошенники оставили без денег 9 пенсионеров, всего они получили свыше 747 тысяч рублей. Сейчас одному из молодых людей назначено 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, другому - 1 год и 6 месяцев. Третьему, судимому ранее за аналогичные преступления, - 4 года в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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