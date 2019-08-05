Уровень воды пошел на спад: на Урале продолжают искать мужчину и ребенка, которые перевернулись в лодке на реке
В Свердловской области пятые сутки идут поиски мужчины и ребенка, перевернувшихся в лодке на реке Лозьве. В планах у МЧС - обследовать реку от поселков Вижай до Шипичного. Ранее поиски осложняли плохие погодные условия.
- Уровень воды в реке Лозьве начал снижаться, за сутки зафиксировано снижение на 19 см, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Всего в поисках задействовано 48 человек, из них: спасатели, местные жители, волонтеры, представители СК, полиции и администрации Ивделя.
Сегодня спасатели окажут помощь в организации похорон трех найденных людей с перевернувшейся лодки: матери и двух детей. Напомним, что несчастный случай произошел в ночь на 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU