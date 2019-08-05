В Екатеринбурге планируют снести школу на ВИЗе, а на ее месте построить новую

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-05T14:27:54+03:00

Первая очередь появится уже в 2021 году

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В Верх-Исетском районе, на улице Котельникова, снесут школу № 41. Об этом во время обхода рассказал мэр Екатеринбурга Александра Высокинского.

- Первая очередь возведенного учреждения образования появится уже в 2021 году и вместит 900 учащихся, вторая - 600, - сообщили в пресс-службе администрации. - Для возводимого в микрорайоне объема жилья требуется ускорить строительство детских садов и школ.

Высокинский также отметил, что часть здания, построенная в 1936 году, требует не реконструкции, а сноса и возведения современного учебного комплекса.

Напомним, что школу закрыли на реконструкцию в сентябре 2018 года. Однако к реставрации так и не приступили, и пустое помещение оккупировали бездомные. А в июне этого года там произошел крупный пожар: в здании загорелся строительный мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU