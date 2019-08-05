Пропавшего на Урале бывшего летчика-истребителя нашли мертвым
По словам родственников, Геннадий Красиков утонул в реке
Вечером 4 августа ветерана нашли мертвым
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На севере Свердловской области завершились поиски пропавшего на прошлой неделе бывшего летчика-истребителя Геннадия Красикова. Во время сплава по реке Ауспия пенсионер выпал из лодки и его унесло течением.
Вечером 4 августа ветерана нашли мертвым.
- Нашли, утонул, - кратко ответил «КП» - Екатеринбург» сын мужчины Владимир.
Информацию о гибели мужчины подтвердили и в поисковом отряде «Сокол». Напомним, что в окрестностях Ивделя продолжаются поиски тел утонувших манси, которые перевернулись на лодке.
ИСТОЧНИК KP.RU