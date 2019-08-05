Полмашины «всмятку»: под Екатеринбургом столкнулись Toyota Corolla и «пятнадцатая»

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-05T14:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На Сибирском тракте вчера, в 19:03, столкнулись Toyota Corolla и «пятнадцатая». ДТП произошло между 12-м и 13-м километрами. Иномарка решила обогнать - выехала на встречку и пересекла сплошную полосу.

- Автомобили ехали навстречу друг другу и столкнулись по касательной, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - От удара ВАЗ выбросило на обочину.

Водитель «пятнадцатой» получил перелом правой голени, правого предплечья и множественные ушибы. Его доставили в больницу № 36. Водитель иномарки сильно не пострадал.

ДТП произошло между 12-м и 13-м километрами на Сибирском тракте.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU