2019-08-05T14:25:13+03:00
Происшествия

Полмашины «всмятку»: под Екатеринбургом столкнулись Toyota Corolla и «пятнадцатая»

Водитель иномарки решил обогнать через сплошную
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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На Сибирском тракте вчера, в 19:03, столкнулись Toyota Corolla и «пятнадцатая». ДТП произошло между 12-м и 13-м километрами. Иномарка решила обогнать - выехала на встречку и пересекла сплошную полосу.

- Автомобили ехали навстречу друг другу и столкнулись по касательной, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - От удара ВАЗ выбросило на обочину.

Водитель «пятнадцатой» получил перелом правой голени, правого предплечья и множественные ушибы. Его доставили в больницу № 36. Водитель иномарки сильно не пострадал.

ДТП произошло между 12-м и 13-м километрами на Сибирском тракте.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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