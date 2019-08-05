2019-08-05T14:24:04+03:00
Общество

«Чаще заглядывайте под капот»: с начала года на Урале сгорело почти 300 машин

Спасатели рассказали, в чем причина пожаров и как их можно избежать
Мария Трапезникова
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В 70% случаев пожар происходит из-за оплошностей автовладельцевВ 70% случаев пожар происходит из-за оплошностей автовладельцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области с начала года сгорело 292 автомобиля. В огне погибли 3 человека, еще 7 получили различные травмы. Свердловские спасатели дали советы, как уберечь транспорт от несчастного случая.

С начала года 70 % пожаров произошло из-за неисправности узлов и механизмов ТС, а также неосторожного обращения владельца с огнем. Во всех остальных случаях причиной стал поджог.

- Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в самом салоне и в редких случаях - в элементах ходовой части, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Чтобы такой беды не произошло, огнеборцы настоятельно советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот. Причиной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей.

Еще одной причиной может стать неисправность электропроводки. Так, например, автомобиль может вспыхнуть из-за неправильно установленной магнитолы или сигнализации. В МЧС рекомендуют всегда иметь в салоне автомобиля огнетушитель - очень часто его отсутствие не позволяет оперативно потушить возгорание.

- Наличие в автомобиле топлива, обилия пластика, легкогорючего обивочного материала салона, отсутствие на дороге подручных средств тушения - все это приводит к тому, что автомобиль полностью сгорает за 5 - 10 минут, - добавили спасатели.

В МЧС напоминают, что, если пожар все-таки произошел, то следует незамедлительно сообщить о нем по телефону 101. Пока пожарные едут, постараться потушить огонь подручными средствами - огнетушителем, плотной тканью, землей или песком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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