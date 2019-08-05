Уральцы установили надгробие Тагильскому мосту, на строительство которого так никто и не заявился

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-05T10:51:06+03:00

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В Нижнем Тагиле появилась мраморное надгробие так и не построенному мосту. Тяжелая глыба с красной надписью «Здесь захоронены мечты жителей Нижнего Тагила на мост через пруд 2015-2019» установили рядом с подъездом к будущей переправе. Поставили его местные общественники, уверенные, что Нижний Тагил, так и не получит долгожданного моста.

По задумке, 400-метровый мост должен появиться на Тагильском пруду и соединить таким образом два удаленных района города - Гальяно-Горбуновский массив и Свердловское шоссе. Благодаря этому в Нижнем Тагиле исчезнут автомобильные пробки, так как грузовикам местных предприятий больше не придется двигаться через центр.

- Второй дороги кроме как через центр города у нас нет, - рассказывал Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила. - Строительством моста мы решаем несколько глобальных задач, во-первых, у нас появляется резервный выезд, во-вторых, мы все-таки делаем еще один шаг, чтобы начать строительство Восточного объезда.

Благодаря этому мосту в Нижнем Тагиле должны исчезнуть пробки. Фото: администрация Нижнего Тагила

Первый камень в стройплощадку моста хотели заложить уже 11 августа, однако в планы эти вмешался «форс-мажор» – на конкурс по строительству моста внезапно не заявилась ни одна компания. Изначально крайним сроком подачи заявок было 22 июля, но после того, как никто не изъявил желания, чиновники продлили срок до 2 августа. Однако заявок вновь не поступило. Конкурс признали несостоявшимся.

– В период подачи заявок от потенциальных участников поступило несколько запросов о разъяснении конкурсной документации, – отметил Вячеслав Горячкин, виц-мэр Нижнего Тагила. – Мы видим, что, во-первых, интерес у мостостроителей есть, во-вторых, они считают наш проект реализуемым.

Мэрия уже пообещала в ближайшее время начать новый конкурс. Ну а жители Нижнего Тагила пока заочно прощаются с так и не построенным мостом. Памятник, кстати, долго не простоял – уже через несколько часов после установки кто-то увез его в неизвестном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU