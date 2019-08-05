2019-08-05T10:51:06+03:00
Общество

Уральцы установили надгробие Тагильскому мосту, на строительство которого так никто и не заявился

Памятник убрали спустя несколько часов
Данил СВЕЧКОВМария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сообщество "ЧП Нижний Тагил"Фото: сообщество "ЧП Нижний Тагил"
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле появилась мраморное надгробие так и не построенному мосту. Тяжелая глыба с красной надписью «Здесь захоронены мечты жителей Нижнего Тагила на мост через пруд 2015-2019» установили рядом с подъездом к будущей переправе. Поставили его местные общественники, уверенные, что Нижний Тагил, так и не получит долгожданного моста.

По задумке, 400-метровый мост должен появиться на Тагильском пруду и соединить таким образом два удаленных района города - Гальяно-Горбуновский массив и Свердловское шоссе. Благодаря этому в Нижнем Тагиле исчезнут автомобильные пробки, так как грузовикам местных предприятий больше не придется двигаться через центр.

- Второй дороги кроме как через центр города у нас нет, - рассказывал Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила. - Строительством моста мы решаем несколько глобальных задач, во-первых, у нас появляется резервный выезд, во-вторых, мы все-таки делаем еще один шаг, чтобы начать строительство Восточного объезда.

Благодаря этому мосту в Нижнем Тагиле должны исчезнуть пробки. Фото: администрация Нижнего Тагила

Благодаря этому мосту в Нижнем Тагиле должны исчезнуть пробки. Фото: администрация Нижнего Тагила

Первый камень в стройплощадку моста хотели заложить уже 11 августа, однако в планы эти вмешался «форс-мажор» – на конкурс по строительству моста внезапно не заявилась ни одна компания. Изначально крайним сроком подачи заявок было 22 июля, но после того, как никто не изъявил желания, чиновники продлили срок до 2 августа. Однако заявок вновь не поступило. Конкурс признали несостоявшимся.

– В период подачи заявок от потенциальных участников поступило несколько запросов о разъяснении конкурсной документации, – отметил Вячеслав Горячкин, виц-мэр Нижнего Тагила. – Мы видим, что, во-первых, интерес у мостостроителей есть, во-вторых, они считают наш проект реализуемым.

Мэрия уже пообещала в ближайшее время начать новый конкурс. Ну а жители Нижнего Тагила пока заочно прощаются с так и не построенным мостом. Памятник, кстати, долго не простоял – уже через несколько часов после установки кто-то увез его в неизвестном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как преобразится Нижний Тагил к празднованию 300-летия

Через три года Нижний Тагил отпразднует круглую дату – 300 лет. Только за последние пару лет знаменитый «танкоград» преобразился до неузнаваемости. Что стоит только по местной набережной прогуляться: тут фонтаны с необычной иллюминацией, и тренажеры, которые круглосуточно заняты людьми, да и чистота улиц тоже бросается в глаза. Но в планах еще много работы. О том, что подарят городу к юбилею, «Комсомолке» рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время четырехчасовой экскурсии. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не стирались!»: Екатеринбуржцы за миллион продают трусы футболиста Оливье Жиру
На Урале осудили мужчину за незаконную ловлю рыбы
Завтра состоится прощание с умершим вице-председателем свердловского Заксобрания Анатолием Суховым
В Екатеринбурге демонтируют рекламный баннер, мешающий соседям жить
Каверы на «Игру престолов» и русские народные песни: в Екатеринбургском метро пройдут симфонические концерты
Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 2,1% в июле
«Сидел дома и не брал трубку»: в Екатеринбурге нашли пропавшего накануне дедушку
Обманывали пенсионеров и вымогали деньги: в Екатеринбурге осудили «телефонных» мошенников
Уровень воды пошел на спад: на Урале продолжают искать мужчину и ребенка, которые перевернулись в лодке на реке
В Екатеринбурге планируют снести школу на ВИЗе, а на ее месте построить новую
Пропавшего на Урале бывшего летчика-истребителя нашли мертвым
Полмашины «всмятку»: под Екатеринбургом столкнулись Toyota Corolla и «пятнадцатая»
«Чаще заглядывайте под капот»: С начала года на Урале сгорело почти 300 машин
Приставы забрали у екатеринбуржца авто в обмен на долги
Победили во всех матчах: две свердловчанки в составе женской сборной России по волейболу отправятся на Олимпийские игры в Японию
Дожди из Екатеринбурга уйдут не скоро: рассказываем о погоде на начало недели