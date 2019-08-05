2019-08-05T14:12:46+03:00
Общество

Приставы забрали у екатеринбуржца авто в обмен на долги

Машину сначала хотели оштрафовать за неправильную парковку
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Приставы Екатеринбурга арестовали иномарку, которая стояла недалеко от Федеральной налоговой службы. По иронии судьбы, у владельца автомобиля нашли задолженность свыше 140 тысяч рублей.

- Погашать задолженность мужчина не торопился. Судебным приставом-исполнителем было принято решение арестовать автомобиль марки Nissan X-Trail, принадлежащий на праве собственности должнику, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Автомобиль передали на штрафстоянку, а должнику объяснили, что если в установленный срок он не оплатит долги, то машину продадут на торгах. Узнав об этом, мужчина сразу же поспешил погасить долги - автомобиль ему вернули, а все ограничительные меры сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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