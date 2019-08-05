2019-08-05T07:07:48+03:00
Общество

Победили во всех матчах: две свердловчанки в составе женской сборной России по волейболу отправятся на Олимпийские игры в Японию

Отбор проходил в Калининграде
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Уралочки"Фото: пресс-служба "Уралочки"
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Сборная России по волейболу прошла отбор на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. Добились этого девушки на квалификационном турнире, который прошел 2-4 августа в Калининграде. Волейболистки выиграли все три матча. В сборной выступали две свердловчанки, игроки «Уралочки-НТМК» - Ксения Парубец и Дарья Пилипенко.

- В первом матче Россия обыграла Мексику в трёх партиях, во втором также в трёх партиях Канаду, а в третьем и решающем – Южную Корею в тяжелейшем пятисетовом поединке, - рассказали в пресс-службе клуба «Уралочки».

Фото: пресс-служба "Уралочки"

Фото: пресс-служба "Уралочки"

Первые два матча дались волейболисткам легко, однако главным стал матч с Южной Кореей. Победитель получал прямую путевку на Олипиаду-2020. На решающем матче сборной в Калининграде присутствовал главный тренер «Уралочки» Николай Карполь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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