Дожди из Екатеринбурга уйдут не скоро: рассказываем о погоде на начало недели
Начало этой недели будет дождливым: температура в городе поднимется до +23. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.
В понедельник, 5 августа, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Днем температура составить +21… +23. Ветер 5 - 10 м/с.
В ночь на вторник, 6 августа, будет прохладно: +13… +15. Днем столбики термометра поднимутся до +20. В столице Урала будет также облачно, днем пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 - 18 м/с.
В ночь со вторника на среду, 7 августа, погода не изменится: кратковременный дождь и облачность. Температура поднимется до +11, а днем до +18.
Вместе с тем, по всей территории Свердловской области в эти дни ожидаются грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU