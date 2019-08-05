Дожди из Екатеринбурга уйдут не скоро: рассказываем о погоде на начало недели

СЕГОДНЯ 06:22 2019-08-05T14:09:43+03:00

Начало недели будет прохладным и дождливым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходя из дома, не забывайте взять с собой зонтик или дождевик

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Начало этой недели будет дождливым: температура в городе поднимется до +23. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.

В понедельник, 5 августа, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Днем температура составить +21… +23. Ветер 5 - 10 м/с.

В ночь на вторник, 6 августа, будет прохладно: +13… +15. Днем столбики термометра поднимутся до +20. В столице Урала будет также облачно, днем пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 - 18 м/с.

В ночь со вторника на среду, 7 августа, погода не изменится: кратковременный дождь и облачность. Температура поднимется до +11, а днем до +18.

Вместе с тем, по всей территории Свердловской области в эти дни ожидаются грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU