2019-08-05T06:10:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 180 миллионов продают убыточный бизнес-центр

Он находится прямо на пешеходной улице
Мария Трапезникова
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Фото: сайт недвижимости N1.RUФото: сайт недвижимости N1.RU
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В самом центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, продают бизнес-центр «Нахимов». За 100% долю в уставном капитале просят 180 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте недвижимости N1.RU.

- Основными видами деятельности ООО «Нахимов» являются сдача собственных помещений в аренду и оказание услуг по управлению зданием бизнес-центра в целом, - отмечается в объявлении. – Площадь таких помещений составляет 2 246,5 квадратных метров.

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Отметим, что БЦ «Нахимов» 2012 года постройки и имеет 14 этажей. По данным системы для проверки контрагентов «Контр.Фокус», бизнес-центр оказывается убыточным уже третий год подряд (с 2016 по 2018 годы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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