В центре Екатеринбурга горит десятиэтажный дом
На Малышева возле Дома кино произошло возгорание квартиры
Фото: "Инцидент Екатеринбург" группа во "Вконтакте"
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Прямо сейчас в Екатеринбурге горит десятиэтажное здание. Об этом сообщают очевидцы в группе во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург».
- Малышева, 84, горит квартира,- пишет Денис.
Горит квартира на 9 этаже. Пожар начался около 20:00, на место сразу же приехали сотрудников МЧС. Очевидцы сообщает, что возле горящего дома не меньше 3 пожарных машин. Огнеборцы пробирались к очагу возгорания через балкон, поднимаясь по лестнице. Пока о пострадавших не сообщается. Также свидетели пожара говорят, что слышали взрыв и звуки разбивающихся стекол.
ИСТОЧНИК KP.RU