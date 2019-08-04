2019-08-04T18:18:11+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга горит десятиэтажный дом

На Малышева возле Дома кино произошло возгорание квартиры
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург" группа во "Вконтакте"Фото: "Инцидент Екатеринбург" группа во "Вконтакте"
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Прямо сейчас в Екатеринбурге горит десятиэтажное здание. Об этом сообщают очевидцы в группе во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Малышева, 84, горит квартира,- пишет Денис.

Горит квартира на 9 этаже. Пожар начался около 20:00, на место сразу же приехали сотрудников МЧС. Очевидцы сообщает, что возле горящего дома не меньше 3 пожарных машин. Огнеборцы пробирались к очагу возгорания через балкон, поднимаясь по лестнице. Пока о пострадавших не сообщается. Также свидетели пожара говорят, что слышали взрыв и звуки разбивающихся стекол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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