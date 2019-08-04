В центре Екатеринбурга горит десятиэтажный дом

4 Авг. 18:17 2019-08-04T18:18:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Прямо сейчас в Екатеринбурге горит десятиэтажное здание. Об этом сообщают очевидцы в группе во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Малышева, 84, горит квартира,- пишет Денис.

Горит квартира на 9 этаже. Пожар начался около 20:00, на место сразу же приехали сотрудников МЧС. Очевидцы сообщает, что возле горящего дома не меньше 3 пожарных машин. Огнеборцы пробирались к очагу возгорания через балкон, поднимаясь по лестнице. Пока о пострадавших не сообщается. Также свидетели пожара говорят, что слышали взрыв и звуки разбивающихся стекол.

ИСТОЧНИК KP.RU