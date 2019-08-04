Водитель автобуса насмерть задавил женщину в центре Екатеринбурга

4 Авг. 17:20 2019-08-04T17:20:54+03:00

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Пассажирский автобус №28 сбил женщину на улице Ленина в Екатеринбурге. Авария случилась в 16:22, 4 августа. От полученных травм пострадавшая скончалась. Как сообщает ГИБДД Екатеринбурга, водитель автобуса, с общим стажем 20 лет, ехал по улице Гагарина в сторону проспекта Ленина.

- При совершении поворота направо на пр. Ленина допустил наезд на пешехода, по предварительной информации переходящего проезжую часть в неустановленном месте и на красный сигнал светофора, - говорят в ведомстве.

Женщина- пешеход умерла до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции опросили свидетелей и водителя.

- Причины дорожно-транспортного происшествия будет установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU