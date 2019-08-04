2019-08-04T16:16:22+03:00
Общество

В садах под Екатеринбургом пропал пенсионер

Мужчина ушел 3 августа днем и с тех пор не объявлялся
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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Екатеринбургские волонтеры объявили поиски пенсионера. 75-летний мужчина пропал 3 августа в СНТ «Сокол-2» в Верхней Пышме. Кослихин Юрий Александрович покинул свой дачный участок вчера и уже сутки никто не знает о его местоположении.

Мужчина ростом 162 сантиметра, худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами и седыми волосами с залысинами.

В день исчезновения он был одет: зелёная фуражка, черно-красная куртка, синяя клетчатая рубашка, джинсы, носки, сланцы.

Особые приметы: на одном пальце отсутствует ноготь. Юрий Кослихин может нуждаться в медицинской помощи.

- Просьба сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112, - сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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